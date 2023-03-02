«После таких денег на пенсию уйдём». Штырков — про возможную трилогию с Исмаиловым

Российский боец Иван Штырков ответил на вопрос относительно возможности проведения третьего поединка с соотечественником Магомедом Исмаиловым.
«Согласен ли буду провести с Магой потом ещё и бой на голых кулаках? Да ни у кого денег не хватит, чтобы заплатить Маге и мне. Наверное, в России есть люди, которые могут нам заплатить такие деньги. Если Магомед будет согласен… Но мы после таких денег сразу на пенсию уйдём», — сказал Исмаилов на пресс-конференции.
Штырков сразится с Исмаиловым 7 марта на вечере профессионального бокса RCC Boxing Promotions, этот бой будет главным событием спортивного мероприятия. Магомед и Иван встречались и ранее. В их первом противостоянии, состоявшемся по правилам смешанных единоборств в декабре 2020 года, победу добыл Исмаилов.
Иван Штырков показал спарринг перед боем с Исмаиловым:
- 2 марта 2023
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