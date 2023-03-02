Жорж Сен-Пьер назвал три момента в своей карьере, за которые его можно критиковать

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер поделился мыслями о своей карьере в смешанных единоборствах.
«За свою карьеру я могу насчитать три момента, достойных критики. Один из них заключается в том, что я никогда не выступал в более тяжёлых весовых категориях. Хотя навёл порядок в своём дивизионе. Другой момент заключается в том, что я был слишком расчётлив. Я недостаточно рисковал. Ну и третье, кажется, что в моих боях было недостаточно драмы. Я вроде как всегда был хорошим парнем, из-за чего драматизма для продвижения боя не хватало. Поэтому, когда я вернулся, я нацеливался на титул в средней весовой категории», — приводит слова Сен-Пьера Middle Easy со ссылкой на его выступление на канале UFC — Ultimate Fighting Championship в YouTube.
Сен-Пьер и Томпсон разыграли конфликт Смита и Рока на «Оскаре»:
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