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Тайсон Фьюри хочет, чтобы его брат провёл два боя с братьями Пол

Тайсон Фьюри хочет, чтобы его брат провёл два боя с братьями Пол
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Чемпион WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри признался, что хотел бы видеть матч-реванш его брата, Томми Фьюри, с американским видеоблогером Джейком Полом. Тайсон также допустил возможность боя Томми с братом Джейка, Логаном Полом.

«Томми проделал фантастическую работу. Мировые СМИ и мировые звёзды присутствовали во время поединка. Это было фантастически. Я предполагал, что Томми нокаутирует его [Джейка Пола], но Джейк был лучше, чем я думал.

Вокруг Томми теперь всегда будет шумиха. Я хотел бы, чтобы он провёл матч-реванш с Джейком, а также сразился с его братом, Логаном», — приводит слова Тайсона издание BoxingScene.

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Ранее Джейк Пол разместил новый пост у себя в социальных сетях, обратившись к своим фанатам.

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