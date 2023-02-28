Джейк Пол сделал заявление после первого в карьере поражения

Известный американский блогер и боксёр Джейк Пол разместил новый пост у себя в социальных сетях, обратившись к своим фанатам. Джейк рассказал, что после поражения в поединке с британцем Томми Фьюри будет усердно тренироваться, чтобы вернуться ещё сильнее.

«Всем моим поклонникам — я люблю вас. Не печальтесь из-за моего поражения. Жизнь полна взлётов и падений. Нужно учиться на своих неудачах, чтобы быть в состоянии вернуться ещё лучше. Тяжёлая работа, тяжёлая работа, тяжёлая работа. А после я вернусь», — написал Джейк.

Напомним, бой Пола и Фьюри состоялся в ночь с 26 на 27 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поединок продлился все восемь раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей. Для Пола это поражение стало первым в карьере.

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