«Я мог рухнуть в любую секунду». Тайсон Фьюри назвал самого грозного соперника в карьере

Непобеждённый британский боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри считает Деонтея Уайлдера своим самым грозным соперником в профессиональной карьере.
«Самым грозным соперником для меня являлся Деонтей Уайлдер. В каждом из трёх поединков я мог рухнуть в любую секунду. Он нокаутировал всех, с кем дрался в дивизионе, кроме меня», — сказал Фьюри в интервью Майклу Бенсону.
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер провели три поединка между собой. Первый бой завершился ничьёй раздельным решением судей. Во втором Фьюри выиграл техническим нокаутом в седьмом раунде, в третьем бою Фьюри нокаутировал соперника в 11-м раунде.
На счету Тайсона Фьюри 33 победы и одна ничья в профессиональной карьере. У Уайлдера 43 победы (42 нокаутом), ничья и два поражения.
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