Тайсон Фьюри: горжусь братом Томми. Он получает миллионы фунтов на большой сцене
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Британский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри высказался о предстоящем поединке своего младшего брата Томми Фьюри с Джейком Полом.
«Это большой бой, потому что в нём сойдутся два больших болтуна. Я очень горжусь своим младшим братом. Он находится здесь, получает миллионы фунтов на самой большой сцене в мире. И ему 23 года, а это уже происходит с ним. Горжусь тем, чего он достиг — поэтому мы сейчас здесь. Все парни пришли сюда поддержать его в стремлении разбить лицо Джейку Полу», — приводит слова Фьюри BoxingScene.
Поединок Томми Фьюри и Джейка Пола пройдёт в ночь на 27 февраля по московскому времени.
В активе Фьюри восемь побед и ни одного поражения. У Джейка Пола шесть побед.
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