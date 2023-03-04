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Тедди Атлас считает, что Джонс не станет прежним бойцом. Аргумент — пример Мохаммеда Али

Тедди Атлас считает, что Джонс не станет прежним бойцом. Аргумент — пример Мохаммеда Али
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Известный тренер по боксу Тедди Атлас объяснил, почему долгий простой в карьере Джона Джонса скажется на бойце и он не сможет демонстрировать прежний уровень.

«Не всегда есть доказательство, чтобы объяснить свою точку зрения, но в этом случае оно есть. Приведу в пример Мохаммеда Али. Он пропустил примерно столько же времени, когда его вызвали в армию. Он вернулся и проиграл Фрейзеру. Али уже не был прежним бойцом. Безусловно, он ещё показывал характер, он был велик, но некоторые навыки просто были подорваны. Скорость другая, движение другое. Джонс — великолепный боец, но как на нём скажется простой? Будет ли он прежним? Как преодолеет переход в другой вес? Джонс — чемпион, этого не отнять. Он верит в свою непобедимость, но его тело может быть другого мнения. Посмотрим, как он справится», — приводит слова Атласа Middle Easy.

Бой Джонса с Ганом пройдёт в ночь на 5 марта на турнире UFC 285.

UFC 2023. UFC 285, Лас-Вегас, США
Джон Джонс - Сириль Ган
05 марта 2023, воскресенье. 08:20 МСК
Джон Джонс
Не началось
Сириль Ган
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