Лоик Раджабов прокомментировал свою победу в дебютном поединке в UFC

Таджикский боец смешанных единоборств Лоик Раджабов прокомментировал победу в поединке с аргентинцем Эстебаном Рибовичем.

«С одной стороны не рад, что бой сложился так тяжело, с другой, я был в таком состоянии, что рад был продержаться до конца боя. Соперник оказался крепким. Но, думаю, крепче меня здесь (в UFC) трудно найти. У меня на протяжении всех последних дней было отличное восстановление, а сегодня я проснулся и не знал, что делать. Мне хотелось пойти поспать. Меня это испугало, конечно, важный бой, дебют. Но я характером сильнее многих и думал, что нужно выйти и победить. Победил сегодня на характере.

Во втором раунде он попал, да, но я контролировал это. Я после первого раунда устал, организм даёт сбой. Мне нужно что-то менять, чтобы правильно восстанавливаться.

Вот если бы соперник вырубил меня, он бы победил. Но заставить меня сдаться не может никто. Я никогда не сдаюсь, потому и победил", — сказал Раджабов после боя.

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