Шавкат Рахмонов самбишном победил Джеффа Нила на UFC 285
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В ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 285. В рамках главного карда представитель Казахстана Шавкат Рахмонов встретился с американцем Джеффом Нилом.
Поединок завершился победой Рахмонова самбишном в третьем раунде.
Стоит отметить, что бой Рахмонова и Нила должен был состояться в январе, но из-за травмы Джеффа был перенесён на март.
На счету Рахмонова 16 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 16 побед в них. В UFC рекорд казахстанца — 4-0. У Джеффа Нила 15 побед в 19 боях.
В главном бою двукратный чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джон Джонс (26-1) сразится за вакантный титул организации в тяжёлом весе (до 120 кг) с французом Сирилем Ганом (11-1).
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