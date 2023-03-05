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Грассо сабмишеном победила Шевченко и стала обладательницей титула в наилегчайшем весе

Грассо сабмишеном победила Шевченко и стала обладательницей титула в наилегчайшем весе
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В ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 285. В рамках соглавного боя вечера представительница Киргизии Валентина Шевченко встречалась с мексиканкой Алексой Грассо в наилегчайшем дивизионе.

Бой закончился победой Грассо удушающим приёмом в четвёртом раунде. Таким образом, мексиканка стала обладательницей титула в наилегчайшем весе.

Валентина Шевченко провела 26 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержала 22 победы. У её соперницы Алексы Грассо 16 побед в 19 боях.

Для Шевченко это была уже восьмая защита титула, завоёванного ей в 2018 году. В своём последнем бою на турнире UFC 275 в июне Шевченко раздельным судейским решением одолела бразильянку Тайлу Сантос.

Напомним, в главном бою вечера Джон Джонс встретится с Сирилем Ганом за вакантный титул в тяжёлом весе.

UFC 2023. UFC 285, Лас-Вегас, США
Валентина Шевченко - Алекса Грассо (W)
05 марта 2023, воскресенье. 07:40 МСК
Алекса Грассо
Окончено
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Валентина Шевченко
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