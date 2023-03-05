Грассо сабмишеном победила Шевченко и стала обладательницей титула в наилегчайшем весе

В ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 285. В рамках соглавного боя вечера представительница Киргизии Валентина Шевченко встречалась с мексиканкой Алексой Грассо в наилегчайшем дивизионе.
Бой закончился победой Грассо удушающим приёмом в четвёртом раунде. Таким образом, мексиканка стала обладательницей титула в наилегчайшем весе.
Валентина Шевченко провела 26 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержала 22 победы. У её соперницы Алексы Грассо 16 побед в 19 боях.
Для Шевченко это была уже восьмая защита титула, завоёванного ей в 2018 году. В своём последнем бою на турнире UFC 275 в июне Шевченко раздельным судейским решением одолела бразильянку Тайлу Сантос.
Напомним, в главном бою вечера Джон Джонс встретится с Сирилем Ганом за вакантный титул в тяжёлом весе.
- 5 марта 2023
-
09:12
-
09:07
-
08:50
-
08:46
-
08:20
-
08:16
-
07:50
-
07:48
-
07:36
-
06:00
-
04:35
-
03:58
-
03:49
-
02:43
-
02:03
-
02:00
-
00:59
-
00:47
-
00:31
-
00:08
-
00:00
- 4 марта 2023
-
23:14
-
23:03
-
22:13
-
21:57
-
21:03
-
21:00
-
20:00
-
19:42
-
19:05
-
19:00
-
18:21
-
17:38
-
17:23
-
17:00