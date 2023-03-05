Джон Джонс гильотиной победил Сириля Гана и стал обладателем титула в тяжёлом весе

5 марта в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 285. В главном бою двукратный чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), американец Джон Джонс сразился за вакантный титул организации в тяжёлом весе (до 120 кг) с французом Сирилем Ганом.
Бой завершился победой Джона Джонса гильотиной уже в начале первого раунда. Таким образом, американец стал обладателем титула в тяжёлом весе.
Напомним, после того как Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, он до нынешнего момента не провёл ни одного боя. Простой Джона продолжался с февраля 2020 года. Тогда он победил соотечественника Доминика Рейеса решением судей в главном поединке UFC 247, где на кону стоял пояс в полутяжёлом весе.
На счету Джонса теперь 27 побед и одно поражение. У Гана 11 побед и два поражения.
В соглавном поединке сегодняшнего вечера чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко встретилась с четвёртым номером рейтинга Алексой Грассо и уступила ей сабмишном.
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