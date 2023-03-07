Бой Абубакара Нурмагомедова с Карлстоном Харрисом в UFC отменён

Бой между Абубакаром Нурмагомедовым и Карлстоном Харрисом на UFC Fight Night 221 отменён, сообщает журналист Марсель Дорфф.
Причина – проблемы со здоровьем Нурмагомедова. Бой планировали провести 12 марта. В главном событии турнира Пётр Ян проведёт бой с Мерабом Двалишвили.
Свой последний бой Нурмагомедов провёл на турнире UFC 280 в октябре 2022 года, где одержал победу единогласным решением в поединке с соотечественником, Гаджи Омаргаджиевым. Бойцы неспешно начали поединок. Нурмагомедов занял центр ринга, однако уже в середине первого раунда бойцы перевели схватку на землю. Последующие раунды прошли в конкурентной борьбе.
Харрис в последнем поединке встречался с Шавкатом Рахмоновым ровно год назад и уступил нокаутом в первом раунде.
«Мы пришли захватить власть». Хабиб ярко выступил в Канаде:
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