Источник: футбольный клуб «ПСЖ» и Хабиб Нурмагомедов создадут команду MMA

Французский футбольный клуб «ПСЖ» и член Зала славы UFC российский боец Хабиб Нурмагомедов, имеющий хорошие отношения с руководством команды, создадут собственную MMA-команду под названием «ПСЖ MMA», сообщает в социальных сетях канал The AB Show.

Также с командой будет связан бывший менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз, уже успевший отреагировать на слух.

«Франция, мы идём», – написал функционер.

Хабиб Нурмагомедов провёл свой последний поединок в смешанных единоборствах в октябре 2020 года, на UFC 254 победив удушающим приёмом во втором раунде американца Джастина Гэтжи. Всего на счету Нурмагомедова 29 побед в ММА и ни одного поражения.

В начале 2023 года стало известно, что Хабиб полностью покинул индустрию ММА, отойдя от тренерской деятельности.

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