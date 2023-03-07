Во сколько смотреть бой Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова

7 марта в Екатеринбурге состоится вечер профессионального бокса RCC Boxing Promotions. В главном бою спортивного мероприятия встретятся звёздные российские бойцы Иван Штырков и Магомед Исмаилов.
Турнир начнётся в 14:00 мск. Основной кард стартует в 19:30 мск. Главный поединок вечера профессионального бокса между Исмаиловым и Штырковым начнётся примерно в 21:30 мск.
Напомним, Магомед и Иван встречались и ранее. В их первом противостоянии, состоявшемся по правилам смешанных единоборств в декабре 2020 года, победу добыл Исмаилов.
Исмаилову 36 лет. В последнем бою на турнире RCC 13 он победил единогласным решением по итогам пяти раундов бывшего чемпиона Bellator в среднем весе (до 84 кг) и соотечественника Александра Шлеменко. Штыркову 34 года. В декабре, также на RCC 13, он победил единогласным решением по итогам трёх раундов представителя Казахстана Асылжана Бахытжанулы.
«Где пюрешка, Мага?». Штырков подшутил над Исмаиловым:
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