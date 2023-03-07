Штырков ответил, завершено ли его противостояние с Исмаиловым

7 марта в Екатеринбурге состоялся вечер профессионального бокса RCC Boxing Promotions. В главном бою спортивного мероприятия встретились звёздные российские бойцы Иван Штырков и Магомед Исмаилов. Поединок проходил по правилам бокса.

Бой продлился все шесть раундов по три минуты и завершился победой Магомеда Исмаилова решением большинства судей.

«Точки расставлены? В каком именно противостоянии? В MMA расставлены, в боксе расставлены, что там ещё есть? Теннис, бильяд, боулинг, футбол, волейбол», — сказал Штырков после боя.

Напомним, Магомед Исмаилов и Иван Штырков уже встречались ранее. Их первое противостояние прошло по правилам смешанных единоборств в декабре 2020 года, и победу в нём добыл Исмаилов.