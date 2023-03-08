Ислам Махачев заявил, что хотел бы провести следующий бой в другой весовой категории

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев рассказал о желании завоевать ещё один титул – в другой весовой категории.

«Если будет такой вопрос и мне дадут право выбора, я бы 100% выбрал бой за титул в другой весовой категории. Хочу повторить те эмоции от завоевания титула в лёгком весе. Просто защищать пояс – это не такая большая мотивация, как завоевать второй», – сказал Махачев в эфире телеканала «Матч! Боец».

Махачев стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. Всего на счету бойца 13 побед и одно поражение в UFC. 12 февраля на турнире UFC 284 Махачев одолел австралийца Александра Волкановски, защитив чемпионский пояс UFC в лёгком весе.

В Катаре отметили победу Махачева: