«К жизни мы подходим одинаково». Тим Цзю сравнил себя с Криштиану Роналду

Австралийский боксёр Тимофей Цзю, являющийся сыном бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Кости Цзю, признался, что заметил сходство между собой и знаменитым португальским футболистом Криштиану Роналду, который сейчас выступает за «Аль-Наср».
«Я немного изучал биографию Криштиану Роналду. Да, он не боксёр, но к жизни он подходит так же, как и я, то есть настоящий, на сто процентов преданный своему делу спортсмен. Во всём. К примеру, что употребляется в пищу и когда. Это и есть настоящий профессионализм», — приводит слова Цзю BoxingScene.
Напомним, в ночь с 11 на 12 марта мск в Сиднее (Австралия) Цзю проведёт поединок с американцем Тони Харрисоном. Бойцы сразятся за титул временного чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе.
Карате кид. Тимофей Цзю показал эффектный удар ногой:
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