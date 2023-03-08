Хамзат Чимаев не сдержал слёз во время общения с девочкой-сиротой. Видео

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев не смог сдержать слёз во время общения с девочкой-сиротой.

Хамзат Чимаев прослезился во время общения с девочкой-сиротой:

Встречу с детьми-сиротами Чимаев проводил в Швеции. В ходе мероприятия Хамзат вручал ребятам подарки и раздавал автографы.

Напомним, в последнем бою, состоявшемся в сентябре прошлого года, Чимаев встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Изначально Хамзат должен был выйти в октагон с Нейтом Диазом, но, так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения. В общей сложности в активе Хамзата 12 боёв в ММА, в каждом из которых он одерживал победы.