Хамзат Чимаев не сдержал слёз во время общения с девочкой-сиротой. Видео

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев не смог сдержать слёз во время общения с девочкой-сиротой.
Хамзат Чимаев прослезился во время общения с девочкой-сиротой:
Встречу с детьми-сиротами Чимаев проводил в Швеции. В ходе мероприятия Хамзат вручал ребятам подарки и раздавал автографы.
Напомним, в последнем бою, состоявшемся в сентябре прошлого года, Чимаев встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Изначально Хамзат должен был выйти в октагон с Нейтом Диазом, но, так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения. В общей сложности в активе Хамзата 12 боёв в ММА, в каждом из которых он одерживал победы.
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