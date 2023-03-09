Двалишвили: бой с Яном — личное для меня, у меня много поддержки в Грузии и на Украине

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, высказался о предстоящем поединке с россиянином, экс-чемпионом промоушена Петром Яном.
«Во-первых, этот бой — не просто бой. Это личное для меня. Пётр из России, я из Грузии. Россия не является демократической страной. Я знаю, что хочу победить для своего народа. У меня так много поддержки в моей стране и так много поддержки на Украине», — сказал Двалишвили на пресс-конференции.
Поединок Мераба Двалишвили с Петром Яном станет главным событием турнира UFC Fight Night 221, который состоится в ночь на 12 марта в Лас-Вегасе.
В активе Двалишвили 15 побед при четырёх поражениях в профессиональных смешанных единоборствах. У Петра Яна 16 побед и четыре поражения.
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