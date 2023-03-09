Усман Нурмагомедов: в FIFA я Хабиб. Нет никого, кто меня мог бы обыграть

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов рассказал о том, что в команде Хабиба Нурмагомедова очень популярна компьютерная игра FIFA.
«У нас в команде есть очень много ребят, которые играют в FIFA. Один из них сейчас сидит в этом зале для пресс-конференций. Всё время пытается обыграть меня. Но в нашей команде (Khabib Team. — Прим. «Чемпионата») нет никого, кто мог бы меня обыграть. А у Умара вообще лёгкий соперник в FIFA. За какую команду я люблю играть? Мне всё равно, я с любой командой могу их обыграть. Я номер один в FIFA. В FIFA я Хабиб», — заявил Усман Нурмагомедов на пресс-конференции.
В ближайшие выходные Усман Нурмагомедов проведёт бой с Бенсоном Хендерсоном. Для российского бойца это первая защита титула.
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