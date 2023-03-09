Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт встретил Хасбика, пригласив его в комнату с щенками. Видео

Дана Уайт встретил Хасбика, пригласив его в комнату с щенками. Видео
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт оригинально встретил в США российского блогера Хасбуллу Магомедова, известного также как Хасбик. Дана приготовил российскому блогеру сюрприз, предоставив в его распоряжение номер для проживания с 35 щенками внутри.

Видеозапись можно посмотреть на канале I am Hasbulla Magomedov в YouTube.

Хасбулла пользуется популярностью в смешанных единоборствах уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. В сентябре прошлого года стало известно, что он подписал пятилетнее соглашение с промоушеном Даны Уатй, которое подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие. Сообщалось также, что сумма контракта является «достаточно внушительной».

Хасбик — звезда покруче Хабиба. Маленького блогера встретили в Аргентине как бога Хасбик — звезда покруче Хабиба. Маленького блогера встретили в Аргентине как бога
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023