Дана Уайт встретил Хасбика, пригласив его в комнату с щенками. Видео

Президент UFC Дана Уайт оригинально встретил в США российского блогера Хасбуллу Магомедова, известного также как Хасбик. Дана приготовил российскому блогеру сюрприз, предоставив в его распоряжение номер для проживания с 35 щенками внутри.

Видеозапись можно посмотреть на канале I am Hasbulla Magomedov в YouTube.

Хасбулла пользуется популярностью в смешанных единоборствах уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. В сентябре прошлого года стало известно, что он подписал пятилетнее соглашение с промоушеном Даны Уатй, которое подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие. Сообщалось также, что сумма контракта является «достаточно внушительной».