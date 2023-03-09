Дана Уайт встретил Хасбика, пригласив его в комнату с щенками. Видео
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Президент UFC Дана Уайт оригинально встретил в США российского блогера Хасбуллу Магомедова, известного также как Хасбик. Дана приготовил российскому блогеру сюрприз, предоставив в его распоряжение номер для проживания с 35 щенками внутри.
Видеозапись можно посмотреть на канале I am Hasbulla Magomedov в YouTube.
Хасбулла пользуется популярностью в смешанных единоборствах уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. В сентябре прошлого года стало известно, что он подписал пятилетнее соглашение с промоушеном Даны Уатй, которое подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие. Сообщалось также, что сумма контракта является «достаточно внушительной».
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