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Хабиб Нурмагомедов: научись отпускать, легче станет

Хабиб Нурмагомедов: научись отпускать, легче станет
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне член Зала славы, российский боец Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, написав следующее сообщение: «Знающие люди говорят, что истинная свобода лежит через прощение. Научись отпускать, легче станет».

В начале января 2023 года Хабиб дал понять, что уходит из индустрии ММА. Он сделал репост записи в социальных сетях, в которой говорилось, что он покидает смешанные единоборства. За время карьеры в ММА Нурмагомедов провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Вместе со знаменитым специалистом Хавьером Мендесем Хабиб был признан тренером 2022 года по версии MMAJunkie.

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