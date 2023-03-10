Хабиб обратился к Усману Нурмагомедову перед его боем на Bellator 292

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне член Зала славы, российский боец Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где пожелал удачи своему двоюродному брату Усману Нурмагомедову перед его поединком на турнире Bellator 292. Усману предстоит первая защита титула чемпиона в лёгком весе
«Тяжёлая подготовка позади, вес сделан, теперь осталось выйти и сделать свою работу.
Удачи тебе, братишка. Защити свой пояс», — написал Нурмагомедов.
Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова
Bellator 292 состоится в ночь с 10 на 11 марта мск в Сан-Хосе (Калифорния, США). Соперником Усмана будет представитель США Бенсон Хендерсон. Вчера, 9 марта, прошла официальная церемония взвешивания участников турнира. В результате Нурмагомедов оказался немного тяжелее Хендерсона — 70,22 кг против 70,13 кг.
Умар Нурмагомедов показал спарринг с братом Усманом:
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