Хабиб обратился к Усману Нурмагомедову перед его боем на Bellator 292

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне член Зала славы, российский боец Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где пожелал удачи своему двоюродному брату Усману Нурмагомедову перед его поединком на турнире Bellator 292. Усману предстоит первая защита титула чемпиона в лёгком весе

«Тяжёлая подготовка позади, вес сделан, теперь осталось выйти и сделать свою работу.

Удачи тебе, братишка. Защити свой пояс», — написал Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Bellator 292 состоится в ночь с 10 на 11 марта мск в Сан-Хосе (Калифорния, США). Соперником Усмана будет представитель США Бенсон Хендерсон. Вчера, 9 марта, прошла официальная церемония взвешивания участников турнира. В результате Нурмагомедов оказался немного тяжелее Хендерсона — 70,22 кг против 70,13 кг.

Умар Нурмагомедов показал спарринг с братом Усманом: