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Bellator 292: Усман Нурмагомедов — Бенсон Хендерсон, где смотреть прямую видео-трансляцию боя Молдавского, Гран-При

Без Хасбика и Хабиба. Усмана Нурмагомедова бросили под легенду UFC. LIVE!
Игорь Брагин Роман Дёмин
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Bellator: Усман Нурмагомедов — Бенсон Хендерсон
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Брат Орла и донской казак стартуют в Гран-при Bellator в лёгком дивизионе. Все главные подробности в онлайн-трансляции «Чемпионата».

В ночь с 10 на 11 марта на «SAP Center» в Сан-Хосе (Калифорния, США) состоится турнир Bellator 292. В главном бою вечера россиянин Усман Нурмагомедов выйдет на первую защиту титула чемпиона в лёгком весе против американца Бенсона Хендерсона. Этот поединок пройдёт в рамках Гран-При лёгкого дивизиона, на кону которого будет $ 1 млн.

Помимо Усмана, свой путь в Гран-при Bellator начнёт ещё один российский боец — Александр Шаблий. Донской казак сразится с азербайджанцем Тофиком Мусаевым. Ученик Фёдора Емельяненко Валентин Молдавский даст реванш Линтону Васселлу, над которым одержал победу четыре года назад. В случае успеха россиянин сам постарается взять реванш у злого гения команды Последнего Императора Райана Бейдера. Ещё один россиянин, который выступит на турнире, Халид Муртазалиев, он сразится с Тони Джонсоном.

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Чемпионат проведёт онлайн прямой видео-трансляции турнира с титульным боем Нурмагомедова и Хендерсона.

Как завершится титульный бой Усмана Нурмагомедова и Бенсона Хендерсона? Где смотреть турнир Bellator 292 с боем Нурмагомедов — Хендерсон Полный кард Bellator 292
Live Игорь Брагин

Как завершится титульный бой Усмана Нурмагомедова и Бенсона Хендерсона?

Как вы считаете, сможет ли Усман Нурмагомедов успешно провести первую защиту своего титула?

08:27 Игорь Брагин

Где смотреть турнир Bellator 292 с боем Нурмагомедов — Хендерсон

Официального эфира в России не планируется. В нашем онлайне ближе к старту турнира будет прямая ссылка на видео-трансляцию поединка. Ждите обновлений!

08:26 Игорь Брагин

Братья жёстко работают на тренировках. Видео спарринга Усмана и Умара

На тренировках братья нещадно лупят друг друга, чтобы в октагоне было легче с реальными соперниками. Правда, Усману сложнее. Он стоит против старшего.

«Усман говорит, что не комфортно со мной в клетке, не может выкладываться в полную потому, что я старше. Я ему верю и считаю, что это правильно. Совсем чуть-чуть — и полетим домой ещё с одним поясом», — подписал видео Умар.

08:17 Игорь Брагин

Два россиянина бьются за миллион долларов

В сезоне 2023 года Bellator проводит Гран-При в лёгком весе. Нашу школу представляют чемпион лиги Усман нурмагомедов и ростовский боец Алексанщр Шаблий. Турнир проводится по олимпийской системе: восемь бойцов разделены на 4 пары. По итогам четвертьфиналов останутся полуфиналисты, а в главном бою турнира сойдутся только двое лучших. Они и разделят главный приз.

08:13 Игорь Брагин

Когда состоится Bellator 292 с главным боем Нурмагомедов – Хендерсон

Турнир Bellator 292 с главным боем Усман Нурмагомедов – Бенсон Хендерсон пройдёт в ночь с 10 на 11 марта.

  • Начало бойцовского вечера — в 03:25 по московскому времени.
  • Основной кард стартует в 06:00 мск.
08:11 Игорь Брагин

Усман ответил на вопрос о том, приедет ли Хасбик

Всем известно, что Усман и известный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, хорошие друзья. На пресс-конфренции американские журналисты поинтересовались, будет ли у них шанс увидеть Хасбика. Усман расстроил публику.

«Я не думаю, что он приедет. Он очень занят, парни».

08:09 Игорь Брагин

Усман Нурмагомедов назвал секундантов на бой с Хендерсоном

«Секундировать мне будут Ислам Махачев, Ислам Мамедов, мой брат Умар Нурмагомедов и Хавьер Мендес, мой тренер», — сказал Усман на пресс-конференции.

08:09 Игорь Брагин

Полный кард Bellator 292

Основной кард

  • Усман Нурмагомедов (ч) – Бенсон Хендерсон;
  • Тофик Мусаев – Александр Шаблий;
  • Валентин Молдавский – Линтон Васселл;
  • Майкл Пейдж – Гоити Ямаути.

Предварительный кард

  • Эрик Перес – Энрике Барсола;
  • Джош Хилл – Кэсс Белл;
  • Ислам Мамедов – Шамиль Никаев;
  • Халид Муртазалиев – Тони Джонсон;
  • Юлиус Англикас – Довлетджан Ягшимурадов;
  • Бобби Серонио III – Альберто Гарсия;
  • Лэрд Андерсон – Рохелио Луна;
  • Владимир Гувеа – Шон Такер;
  • Тео Хейг – Адам Вамсли.
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