Без Хасбика и Хабиба. Усмана Нурмагомедова бросили под легенду UFC. LIVE!

В ночь с 10 на 11 марта на «SAP Center» в Сан-Хосе (Калифорния, США) состоится турнир Bellator 292. В главном бою вечера россиянин Усман Нурмагомедов выйдет на первую защиту титула чемпиона в лёгком весе против американца Бенсона Хендерсона. Этот поединок пройдёт в рамках Гран-При лёгкого дивизиона, на кону которого будет $ 1 млн.
Помимо Усмана, свой путь в Гран-при Bellator начнёт ещё один российский боец — Александр Шаблий. Донской казак сразится с азербайджанцем Тофиком Мусаевым. Ученик Фёдора Емельяненко Валентин Молдавский даст реванш Линтону Васселлу, над которым одержал победу четыре года назад. В случае успеха россиянин сам постарается взять реванш у злого гения команды Последнего Императора Райана Бейдера. Ещё один россиянин, который выступит на турнире, Халид Муртазалиев, он сразится с Тони Джонсоном.
Чемпионат проведёт онлайн прямой видео-трансляции турнира с титульным боем Нурмагомедова и Хендерсона.
Как завершится титульный бой Усмана Нурмагомедова и Бенсона Хендерсона?
Как вы считаете, сможет ли Усман Нурмагомедов успешно провести первую защиту своего титула?
Где смотреть турнир Bellator 292 с боем Нурмагомедов — Хендерсон
Официального эфира в России не планируется. В нашем онлайне ближе к старту турнира будет прямая ссылка на видео-трансляцию поединка. Ждите обновлений!
Братья жёстко работают на тренировках. Видео спарринга Усмана и Умара
На тренировках братья нещадно лупят друг друга, чтобы в октагоне было легче с реальными соперниками. Правда, Усману сложнее. Он стоит против старшего.
«Усман говорит, что не комфортно со мной в клетке, не может выкладываться в полную потому, что я старше. Я ему верю и считаю, что это правильно. Совсем чуть-чуть — и полетим домой ещё с одним поясом», — подписал видео Умар.
Два россиянина бьются за миллион долларов
В сезоне 2023 года Bellator проводит Гран-При в лёгком весе. Нашу школу представляют чемпион лиги Усман нурмагомедов и ростовский боец Алексанщр Шаблий. Турнир проводится по олимпийской системе: восемь бойцов разделены на 4 пары. По итогам четвертьфиналов останутся полуфиналисты, а в главном бою турнира сойдутся только двое лучших. Они и разделят главный приз.
Когда состоится Bellator 292 с главным боем Нурмагомедов – Хендерсон
Турнир Bellator 292 с главным боем Усман Нурмагомедов – Бенсон Хендерсон пройдёт в ночь с 10 на 11 марта.
- Начало бойцовского вечера — в 03:25 по московскому времени.
- Основной кард стартует в 06:00 мск.
Усман ответил на вопрос о том, приедет ли Хасбик
Всем известно, что Усман и известный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, хорошие друзья. На пресс-конфренции американские журналисты поинтересовались, будет ли у них шанс увидеть Хасбика. Усман расстроил публику.
«Я не думаю, что он приедет. Он очень занят, парни».
Усман Нурмагомедов назвал секундантов на бой с Хендерсоном
«Секундировать мне будут Ислам Махачев, Ислам Мамедов, мой брат Умар Нурмагомедов и Хавьер Мендес, мой тренер», — сказал Усман на пресс-конференции.
Полный кард Bellator 292
Основной кард
- Усман Нурмагомедов (ч) – Бенсон Хендерсон;
- Тофик Мусаев – Александр Шаблий;
- Валентин Молдавский – Линтон Васселл;
- Майкл Пейдж – Гоити Ямаути.
Предварительный кард
- Эрик Перес – Энрике Барсола;
- Джош Хилл – Кэсс Белл;
- Ислам Мамедов – Шамиль Никаев;
- Халид Муртазалиев – Тони Джонсон;
- Юлиус Англикас – Довлетджан Ягшимурадов;
- Бобби Серонио III – Альберто Гарсия;
- Лэрд Андерсон – Рохелио Луна;
- Владимир Гувеа – Шон Такер;
- Тео Хейг – Адам Вамсли.
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