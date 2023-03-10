Брат Орла и донской казак стартуют в Гран-при Bellator в лёгком дивизионе. Все главные подробности в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Без Хасбика и Хабиба. Усмана Нурмагомедова бросили под легенду UFC. LIVE!

В ночь с 10 на 11 марта на «SAP Center» в Сан-Хосе (Калифорния, США) состоится турнир Bellator 292. В главном бою вечера россиянин Усман Нурмагомедов выйдет на первую защиту титула чемпиона в лёгком весе против американца Бенсона Хендерсона. Этот поединок пройдёт в рамках Гран-При лёгкого дивизиона, на кону которого будет $ 1 млн.

Помимо Усмана, свой путь в Гран-при Bellator начнёт ещё один российский боец — Александр Шаблий. Донской казак сразится с азербайджанцем Тофиком Мусаевым. Ученик Фёдора Емельяненко Валентин Молдавский даст реванш Линтону Васселлу, над которым одержал победу четыре года назад. В случае успеха россиянин сам постарается взять реванш у злого гения команды Последнего Императора Райана Бейдера. Ещё один россиянин, который выступит на турнире, Халид Муртазалиев, он сразится с Тони Джонсоном.

Чемпионат проведёт онлайн прямой видео-трансляции турнира с титульным боем Нурмагомедова и Хендерсона.