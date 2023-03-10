Бивол и Курбанов — лидеры рейтинга P4P среди боксёров из России по версии Boxrec

На сайте Boxrec, который признаётся Ассоциацией боксёрских комиссий, обновили мировой рейтинг боксёров вне зависимости от весовых категорий. В топ-50 вошли два российских боксёра, представляющие RCC Boxing Promotions.

Так, Дмитрий Бивол теперь занимает третью позицию (в России он номер один). А Магомед Курбанов располагается на 36-м месте (в России — на втором). Первое место занимает мексиканец Сауль Альварес.

Ещё несколько боксёров RCC упрочили положение в рейтингах своих стран: в России Эльнур Самедов — номер семь, Заур Абдуллаев — 12-й, Евгений Тищенко — 13-й, Марк Урванов — 18-й. В Таджикистане Мухаммад Якубов — второй номер, Асрор Вохидов — третий, Баходур Усмонов — четвёртый.

Дмитрий Бивол показал, что такое лёгкая тренировка: