Кормье объяснил, почему Миочич доставит Джонсу больше проблем, чем Ган

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что Стипе Миочич станет для Джона Джонса более сложным соперником, чем Сириль Ган.

«Думаю, этот бой будет куда сложнее для Джонса. Правда, чтобы быть круче Гана, нужно продержаться всего лишь три минуты в октагоне. И всё, ты уже покажешь себя лучше, чем он.

Считаю, что чемпионский опыт и качества бойца Стипе скажутся в бою. Ещё я верю в его борцовскую базу. Миочич умеет боксировать, бороться, у него огромный опыт. Думаю, таких пробелов, как у Гана, у него нет. И он не будет так же напуган, как Сириль. Я не говорю, что Миочич победит, но станет более трудным соперником», — сказал Кормье в видео на YouTube-канале ESPN MMA.

В ночь на 5 марта Джон Джонс выиграл у Сириля Гана удушающим приёмом и стал новым чемпионом UFC в тяжёлом весе.