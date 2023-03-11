Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кормье объяснил, почему Миочич доставит Джонсу больше проблем, чем Ган

Кормье объяснил, почему Миочич доставит Джонсу больше проблем, чем Ган
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что Стипе Миочич станет для Джона Джонса более сложным соперником, чем Сириль Ган.

«Думаю, этот бой будет куда сложнее для Джонса. Правда, чтобы быть круче Гана, нужно продержаться всего лишь три минуты в октагоне. И всё, ты уже покажешь себя лучше, чем он.

Считаю, что чемпионский опыт и качества бойца Стипе скажутся в бою. Ещё я верю в его борцовскую базу. Миочич умеет боксировать, бороться, у него огромный опыт. Думаю, таких пробелов, как у Гана, у него нет. И он не будет так же напуган, как Сириль. Я не говорю, что Миочич победит, но станет более трудным соперником», — сказал Кормье в видео на YouTube-канале ESPN MMA.

В ночь на 5 марта Джон Джонс выиграл у Сириля Гана удушающим приёмом и стал новым чемпионом UFC в тяжёлом весе.

Хватит добивать Миочича! Пощадите больного Стипе, отдайте Джонса на растерзание Павловичу Хватит добивать Миочича! Пощадите больного Стипе, отдайте Джонса на растерзание Павловичу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023