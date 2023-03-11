Пейдж победил Ямаути, нанеся лоу-киком тяжелейшую травму колена. Видео

В Сан-Хосе (Калифорния) проходит очередной турнир по смешанным единоборствам Bellator 292. В рамках главного карда британец Майкл Пейдж встречался с представителем Японии Гоити Ямаути. Поединок закончился победой Пейджа техническим нокаутом в первом раунде.

В самом начале поединка британец лоу-киком в колено нанёс Ямаути тяжелейшую травму и выиграл бой.

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На счету Пейджа в профессиональной карьере 23 боя, в которых он одержал 21 победу и потерпел два поражения. Предыдущий бой британец уступил Логану Сторли. У Ямаути 34 боя, 28 побед и шесть поражений. Предыдущий бой японец выиграл у Неймана Грейси.

Напомним, в главном бою сегодняшнего турнира встретятся россиянин Усман Нурмагомедов и американец Бенсон Хендерсон.