Пейдж победил Ямаути, нанеся лоу-киком тяжелейшую травму колена. Видео
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В Сан-Хосе (Калифорния) проходит очередной турнир по смешанным единоборствам Bellator 292. В рамках главного карда британец Майкл Пейдж встречался с представителем Японии Гоити Ямаути. Поединок закончился победой Пейджа техническим нокаутом в первом раунде.
В самом начале поединка британец лоу-киком в колено нанёс Ямаути тяжелейшую травму и выиграл бой.
На счету Пейджа в профессиональной карьере 23 боя, в которых он одержал 21 победу и потерпел два поражения. Предыдущий бой британец уступил Логану Сторли. У Ямаути 34 боя, 28 побед и шесть поражений. Предыдущий бой японец выиграл у Неймана Грейси.
Напомним, в главном бою сегодняшнего турнира встретятся россиянин Усман Нурмагомедов и американец Бенсон Хендерсон.
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