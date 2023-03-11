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Шаблий техническим нокаутом победил Мусаева на Bellator 292

Шаблий техническим нокаутом победил Мусаева на Bellator 292
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В Сан-Хосе (Калифорния) проходит очередной турнир по смешанным единоборствам Bellator 292. В рамках соглавного боя россиянин Александр Шаблий встречался с представителем Азербайджана Тофиком Мусаевым. Поединок закончился победой Шаблия техническим нокаутом.

По ходу третьего раунда российский боец нанёс сопернику удар ногой в корпус, после чего азербайджанец отказался продолжать бой. После окончания поединка Мусаев апеллировал, что Шаблий нанёс ему удар в пах.

На счету Мусаева 18 побед и пять поражений. У Шаблия — 23 победы и три поражения.

Напомним, в главном бою сегодняшнего турнира встретятся россиянин Усман Нурмагомедов и американец Бенсон Хендерсон. Усману предстоит первая защита титула чемпиона в лёгком весе.

Bellator 2023. Bellator 292, Сан-Хосе, США
Тофик Мусаев - Александр Шаблий (W)
11 марта 2023, суббота. 06:50 МСК
Александр Шаблий
Окончено
TKO
Тофик Мусаев
Комментарии
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