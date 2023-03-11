Шаблий техническим нокаутом победил Мусаева на Bellator 292

В Сан-Хосе (Калифорния) проходит очередной турнир по смешанным единоборствам Bellator 292. В рамках соглавного боя россиянин Александр Шаблий встречался с представителем Азербайджана Тофиком Мусаевым. Поединок закончился победой Шаблия техническим нокаутом.

По ходу третьего раунда российский боец нанёс сопернику удар ногой в корпус, после чего азербайджанец отказался продолжать бой. После окончания поединка Мусаев апеллировал, что Шаблий нанёс ему удар в пах.

На счету Мусаева 18 побед и пять поражений. У Шаблия — 23 победы и три поражения.

Напомним, в главном бою сегодняшнего турнира встретятся россиянин Усман Нурмагомедов и американец Бенсон Хендерсон. Усману предстоит первая защита титула чемпиона в лёгком весе.