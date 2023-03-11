Шаблий техническим нокаутом победил Мусаева на Bellator 292
Поделиться
В Сан-Хосе (Калифорния) проходит очередной турнир по смешанным единоборствам Bellator 292. В рамках соглавного боя россиянин Александр Шаблий встречался с представителем Азербайджана Тофиком Мусаевым. Поединок закончился победой Шаблия техническим нокаутом.
По ходу третьего раунда российский боец нанёс сопернику удар ногой в корпус, после чего азербайджанец отказался продолжать бой. После окончания поединка Мусаев апеллировал, что Шаблий нанёс ему удар в пах.
На счету Мусаева 18 побед и пять поражений. У Шаблия — 23 победы и три поражения.
Напомним, в главном бою сегодняшнего турнира встретятся россиянин Усман Нурмагомедов и американец Бенсон Хендерсон. Усману предстоит первая защита титула чемпиона в лёгком весе.
Комментарии
- 11 марта 2023
-
08:11
-
08:00
-
07:55
-
07:51
-
07:43
-
07:42
-
07:35
-
07:19
-
07:13
-
06:48
-
06:42
-
06:03
-
05:50
-
05:33
-
00:56
-
00:16
- 10 марта 2023
-
23:55
-
23:45
-
23:18
-
22:50
-
22:25
-
22:19
-
21:58
-
21:24
-
21:00
-
20:23
-
20:15
-
19:51
-
19:28
-
19:13
-
18:43
-
18:21
-
17:48
-
17:23
-
16:56
Партнерский контент