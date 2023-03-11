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Усман Нурмагомедов победил Бенсона Хендерсона и защитил чемпионский титул

Усман Нурмагомедов победил Бенсона Хендерсона и защитил чемпионский титул
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В Сан-Хосе (Калифорния) проходил очередной турнир по смешанным единоборствам Bellator 292. В рамках главного боя россиянин Усман Нурмагомедов встречался с представителем США Бенсоном Хендерсоном. Поединок закончился победой Нурмагомедова удушающим приёмом в первом раунде.

Уже в первом раунде россиянин отправил соперника на канвас и забрал спину. В итоге Усман перешёл к удушающему приёму и заставил соперника сдаться. Нурмагомедов провёл первую защиту своего чемпионского титула.

Нурмагомедов является непобеждённым чемпионом. На счету российского бойца теперь 17 побед в 17-ти поединках. У Хендерсона — 30 побед и 12 поражений.

В рамках соглавного боя Александр Шаблий встречался с представителем Азербайджана Тофиком Мусаевым. Поединок закончился победой Шаблия техническим нокаутом.

Bellator 2023. Bellator 292, Сан-Хосе, США
Усман Нурмагомедов (W) - Бенсон Хендерсон
11 марта 2023, суббота. 07:15 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
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Бенсон Хендерсон
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