Усман Нурмагомедов победил Бенсона Хендерсона и защитил чемпионский титул

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В Сан-Хосе (Калифорния) проходил очередной турнир по смешанным единоборствам Bellator 292. В рамках главного боя россиянин Усман Нурмагомедов встречался с представителем США Бенсоном Хендерсоном. Поединок закончился победой Нурмагомедова удушающим приёмом в первом раунде.

Уже в первом раунде россиянин отправил соперника на канвас и забрал спину. В итоге Усман перешёл к удушающему приёму и заставил соперника сдаться. Нурмагомедов провёл первую защиту своего чемпионского титула.

Нурмагомедов является непобеждённым чемпионом. На счету российского бойца теперь 17 побед в 17-ти поединках. У Хендерсона — 30 побед и 12 поражений.

В рамках соглавного боя Александр Шаблий встречался с представителем Азербайджана Тофиком Мусаевым. Поединок закончился победой Шаблия техническим нокаутом.