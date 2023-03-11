Янез: Двалишвили уложит Яна и финиширует

Американский боец смешанных единоборств Адриан Янез сделал прогноз на поединок между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.

«Я думаю, у Мераба есть преимущество в виде хорошей выносливости и борьбы. Да, у Яна разрушительная сила, он хорошо обороняется. Но я тренировался с Двалишвили и ставлю на его победу. Я думаю, Мераб уложит Яна на канвас и финиширует его. Кардио у Яна не на том уровне», — цитирует Янеза Sportskeeda.

Поединок между Мерабом Двалишвили и Петром Яном пройдёт в ночь на 12 марта на турнире UFC Fight Night 221.

В активе Петра Яна 20 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел четыре поражения.

На счету Мераба Двалишвили 15 побед в ММА при четырёх поражениях.