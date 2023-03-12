Никита Крылов: если бы я знал, что всё так сложится, согласился бы драться в прошлый раз

Боец смешанных единоборств Никита Крылов, выступающий в полутяжёлом весе UFC, прокомментировал победу над представителем США Райаном Спэнном.

«Да, наверное, так и хотел провести поединок. Если бы я знал, что всё так сложится, согласился бы драться в прошлый раз. Шучу! Очень плохо себя чувствовал. Приношу извинения организации, что впервые сорвал бой. Желаю удачи нашим парням в следующих боях.

Я ничего не думал, просто действовал. Когда мы сошлись в клинче, почувствовал, что крепче его. Но так как переболел неделю назад, понимал, что меня может не хватить на всю дистанцию. Пришлось форсировать события.

Сейчас я хочу отдохнуть. Я провёл четыре боя за год. А потом я готов к любым вызовам», — сказал Крылов после боя.

Напомним, бой завершился победой Крылова «треугольником» в первом раунде.

Для Крылова эта победа стала 29-й в смешанных единоборствах. Также на его счету девять поражений. В UFC Крылов одержал третью победу подряд.