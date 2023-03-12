Тищенко: Тим Цзю созрел для боя за полноценный титул — вполне может его завоевать

Российский боксёр Евгений Тищенко прокомментировал победу Тимофея Цзю, сына прославленного экс-чемпиона мира в первом среднем весе Кости Цзю, в поединке с американцем Тони Харрисоном.

Напомним, 12 марта в рамках боксёрского вечера в Сиднее (Австралия) Тимофей Цзю победил Тони Харрисона техническим нокаутом в девятом раунде и стал временным чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBO.

«Я рад, что Тим выиграл. Надеюсь, вскоре у него состоится бой за полноценный титул. Я думаю, Тим уже созрел для боя за полноценный титул и вполне может его завоевать», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Всего в активе Тимофея Цзю 22 победы в профессиональной карьере и по-прежнему ни одного поражения.