Тищенко: Тим Цзю созрел для боя за полноценный титул — вполне может его завоевать
Поделиться
Российский боксёр Евгений Тищенко прокомментировал победу Тимофея Цзю, сына прославленного экс-чемпиона мира в первом среднем весе Кости Цзю, в поединке с американцем Тони Харрисоном.
Напомним, 12 марта в рамках боксёрского вечера в Сиднее (Австралия) Тимофей Цзю победил Тони Харрисона техническим нокаутом в девятом раунде и стал временным чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBO.
«Я рад, что Тим выиграл. Надеюсь, вскоре у него состоится бой за полноценный титул. Я думаю, Тим уже созрел для боя за полноценный титул и вполне может его завоевать», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Всего в активе Тимофея Цзю 22 победы в профессиональной карьере и по-прежнему ни одного поражения.
Комментарии
- 12 марта 2023
-
15:58
-
15:35
-
15:15
-
14:53
-
14:28
-
14:05
-
13:48
-
13:26
-
13:05
-
12:56
-
12:34
-
12:29
-
11:51
-
11:40
-
11:31
-
11:19
-
10:51
-
10:50
-
10:37
-
10:32
-
10:11
-
09:53
-
09:48
-
09:38
-
09:30
-
09:29
-
09:22
-
08:58
-
08:27
-
08:10
-
08:00
-
07:45
-
07:38
-
07:30
-
06:43
Партнерский контент