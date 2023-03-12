Глава UFC: очень глупо со стороны Двалишвили не хотеть драться со Стерлингом

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал слова Мераба Двалишвили, который заявил, что не хочет драться за титул со своим другом Алджамейном Стерлингом, который сейчас обладает титулом в легчайшем весе.
«Можно оставаться друзьями и при этом хотеть получить то, что есть у вашего друга. Очень глупо с его стороны не хотеть драться с Алджамейном Стерлингом. Если Мераб и правда выбрал такой путь, то это очень плохая идея. Ему надо определиться — хочет ли он драться за титул или хочет просто драться с самыми крутыми бойцами и не получить шанс на чемпионский пояс. Это его личное решение, и если он выберет второй вариант, то конец истории. Он достаточно взрослый, чтобы определиться с этим», — сказал Уайт на пресс-конференции.
На турнире UFC Fight Night 221 Мераб Двалишвили выиграл единогласным решением судей у Петра Яна. Это восьмая подряд победа грузинского бойца.
- 12 марта 2023
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