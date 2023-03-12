«Это возможно». Двалишвили заявил, что может перебраться в наилегчайший вес

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили заявил, что при необходимости мог бы перейти на одну весовую категорию ниже — в наилегчайший вес.

«Буду драться с кем угодно. Хочу быть занятым. Кого бы мне ни дал UFC, я буду драться, никаких проблем. Сейчас мой лучший друг чемпион, а я один из лучших претендентов. Мы зачищаем дивизион. Что касается перехода в наилегчайший вес, то это сложно, но возможно. Мне комфортно в моём весе, пока я не хочу никаких изменений. Я сейчас гоняю всего девять килограммов, не пользуюсь сауной, всё по старинке. Я могу сделать и вес для наилегчайшего дивизиона, но не вижу смысла делать это прямо сейчас.

Победитель боя Вера — Сэндхаген? Я бы хотел с ним подраться. Если мне дадут бой с одним из них, то соглашусь. Без проблем», — сказал Двалишвили на пресс-конференции.