«Детей не бью». Крылов рассказал о конфликте с Двалишвили
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Боец UFC полутяжёлой весовой категории Никита Крылов рассказал о своём конфликте с Мерабом Двалишвили.
«Очень расстроило, что Пётр так выступил. Проиграть — ничего страшного нет. Просто обидно, что такому персонажу. Он же кидался на меня на взвешивании. У них был face to face с Петром, они там кипишнули, потом Мераб рванул к нему и видит, что его никто не держит. И сам остановился. И я ему говорю на английском: «Почему ты остановился?» И он начал мне кричать, типа со мной хочет подраться. Я сказал, что детей не бью», — приводит слова Крылова «Матч ТВ».
На UFC Fight Night 221 Крылов удушающим приёмом выиграл у Райана Спэнна уже в первом раунде.
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