Дана Уайт: Нганну не хотел драться с Джонсом
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Президент UFC Дана Уайт, ранее открыто осуждавший уход из организации камерунского тяжеловеса Фрэнсиса Нганну, открыто обвинил его в нежелании драться со звёздным американцем Джоном Джонсом.
«Я не заинтересован в этом бое. Я пытался устроить его на протяжении двух лет. Нганну не хотел драться. Вы понимаете, что я имею в виду? Он не хотел этого боя. Он ушёл, даже не став перезаключать контракт, а я знаю боксёрский бизнес. Безумие, но Фрэнсис поступил так.
Если бы на месте Гана оказался Нганну, то поединок [с Джонсом] закончился бы так же. Он и Сириль устроили пятираундовую войну, и если бы Сириль не попытался выйти на болевой приём, то, вероятно, победил бы», – сказал Уайт в интервью TMZ.
Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?
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