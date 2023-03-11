Белал Мухаммад назвал крупнейшую угрозу для Джона Джонса в тяжёлом весе UFC
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Четвёртый номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг), американец Белал Мухаммад назвал крупнейшую угрозу в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) для его действующего чемпиона и звезды организации Джона Джонса.
Подписчик на Reddit: «Привет, Белал, я твой большой поклонник. Какой, по твоему мнению, рейтинговый тяжеловес UFC станет для Джона Джонса самым большим испытанием?»
Мухаммад: «Я считаю, что Кёртис Блэйдс представляет собой угрозу, у него великолепная борьба и стойка. Единственная его проблема – это парни с ударом. Не думаю, что это относится к Джону Джонсу».
Напомним, 22 апреля на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США) Блэйдс сразится с россиянином Сергеем Павловичем.
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