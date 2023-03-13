Промоутер: Фьюри — единственный тяжеловес со времён Али, кто сражается с лучшими

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, считает, что его подопечный оставит исключительное наследие в случае организации поединка с обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO украинцем Александром Усиком.

«Люди должны снять шляпу перед Тайсоном Фьюри, потому что он является единственным тяжеловесом со времён Али, Формана и Фрейзера, который сражается с лучшими. Он сразился с Кличко, лучшим в своём поколении, и побил его на его же заднем дворе.

Тайсон отправился в Штаты к самому долгоживущему чемпиону в лице Деонтея Уайлдера и трижды побил его. Теперь он готовится бросить вызов парню, который дважды победил Энтони Джошуа и удерживает три пояса. Леннокс Льюис так и не подрался с Риддиком Боу и Майком Тайсоном, пока его годы не прошли», – приводит слова Уоррена издание talkSPORT.

«Не называйте меня «Кличко» – это оскорбление». Откровенный Тайсон Фьюри: