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Промоутер: Фьюри — единственный тяжеловес со времён Али, кто сражается с лучшими

Промоутер: Фьюри — единственный тяжеловес со времён Али, кто сражается с лучшими
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Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, считает, что его подопечный оставит исключительное наследие в случае организации поединка с обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO украинцем Александром Усиком.

«Люди должны снять шляпу перед Тайсоном Фьюри, потому что он является единственным тяжеловесом со времён Али, Формана и Фрейзера, который сражается с лучшими. Он сразился с Кличко, лучшим в своём поколении, и побил его на его же заднем дворе.

Тайсон отправился в Штаты к самому долгоживущему чемпиону в лице Деонтея Уайлдера и трижды побил его. Теперь он готовится бросить вызов парню, который дважды победил Энтони Джошуа и удерживает три пояса. Леннокс Льюис так и не подрался с Риддиком Боу и Майком Тайсоном, пока его годы не прошли», – приводит слова Уоррена издание talkSPORT.

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