Марк Цукерберг отреагировал на поражение Яна в бою с Двалишвили
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Американский предприниматель Марк Цукерберг дал короткий комментарий по поводу поединка между российским бойцом смешанных единоборств Петром Яном и представителем Грузии Мерабом Двалишвили.
«Очень впечатляющий бой», — написал Цукерберг в социальных сетях.
Напомним, бой Яна и Двалишвили прошёл 12 марта в Лас-Вегасе на UFC Fight Night 221 и был главным событием турнира. Поединок продолжался все пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей. Для Яна это поражение стало третьим подряд. Всего на счету Петра 16 побед и пять поражений в смешанных единоборствах.
Двалишвили одержал 15-ю победу в MMA. Четыре раз он терпел поражения.
Пётр Ян провёл шуточный спарринг с американцем Генри Сехудо:
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