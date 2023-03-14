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Марк Цукерберг отреагировал на поражение Яна в бою с Двалишвили

Марк Цукерберг отреагировал на поражение Яна в бою с Двалишвили
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Американский предприниматель Марк Цукерберг дал короткий комментарий по поводу поединка между российским бойцом смешанных единоборств Петром Яном и представителем Грузии Мерабом Двалишвили.

«Очень впечатляющий бой», — написал Цукерберг в социальных сетях.

Напомним, бой Яна и Двалишвили прошёл 12 марта в Лас-Вегасе на UFC Fight Night 221 и был главным событием турнира. Поединок продолжался все пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей. Для Яна это поражение стало третьим подряд. Всего на счету Петра 16 побед и пять поражений в смешанных единоборствах.

Двалишвили одержал 15-ю победу в MMA. Четыре раз он терпел поражения.

Пётр Ян провёл шуточный спарринг с американцем Генри Сехудо:

«Подвиг» Яна никто не оценил. Зачем россиянин выходил на бой, в котором не мог победить? «Подвиг» Яна никто не оценил. Зачем россиянин выходил на бой, в котором не мог победить?
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