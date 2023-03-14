Волков: Романову не стоило принимать бой со мной на этом этапе карьеры

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Александр Волков высказался по поводу своего предыдущего соперника Александра Романова, бой с которым завершился в его пользу на прошедших выходных.

«Мне кажется, ему на этом этапе карьеры, просто не стоило принимать поединок со мной: можно было немножко подождать и взять соперника более подходящего. Потому что, если честно, для меня он стилистически очень подходит.

В том плане, что я с такими бойцами уже очень много раз дрался. Может быть, он где-то сильнее делает захваты, но для меня здесь ничего нового не было.

В целом у меня не было таких боев, чтобы выходил борец и мог закончить со мной поединок в доминирующей манере. Кроме Тома Аспинала, но там другая история; другая для меня лично. И плюс он очень мало проводил боев, которые бы длились три раунда. А я даже пятираундовые проводил несколько раз.

Мне просто с самого начала нужно было выходить и задавать темп, давить. Даже если бы он меня перевел, я бы все равно встал, потом начался бы новый раунд и рано или поздно, он бы все равно оказался в том положении, в котором оказался», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».

Как Волков преобразился из щуплого юноши в двухметрового гиганта: