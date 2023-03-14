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Физиев рассказал о травмах Петра Яна перед боем с Двалишвили

Физиев рассказал о травмах Петра Яна перед боем с Двалишвили
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Киргизский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев, выступающий в лёгком весе UFC, рассказал, что россиянин Пётр Ян вышел на бой с представителем Грузии Мерабом Двалишвили с двумя травмами.

«У Пети были две серьёзные травмы по ходу подготовки. Была травмирована нога, а про вторую не хочу говорить. Захочет – сам расскажет. Мы же не будем говорить об этом, потому что потом все скажут, что мы оправдываемся. Вышел – подрался. Может, даже целесообразнее было бы отказаться от боя. Но он решил всем праздник устроить, дать зрелище», — приводит слова Физиева «Матч ТВ».

Напомним, Ян и Двалишвили сражались в Лас-Вегасе 12 марта на турнире UFC Fight Night 221. Их поединок был главным событием спортивного шоу. Бой продлился все пять раундов и завершился победой грузинского бойца единогласным решением судей. Для Петра это поражение стало третьим подряд. Всего в его активе 16 побед и пять поражений в смешанных единоборствах.

Пётр Ян и Мераб Двалишвили встретились перед поединком:

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