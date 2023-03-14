Бетербиев — о бое с Биволом: кто реально хотел поединок — с теми мы его сделали

Российский непобеждённый боксёр, чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев в очередной раз высказался о возможном поединке с Дмитрием Биволом.

«Это не секрет, что мне нужен ещё один пояс. Я только приветствую этот бой. Со стороны моей команды нет никаких препятствий. Я в последние несколько лет был готов к этому поединку, но мы сделали бои с другими чемпионами — Гвоздиком, Джо Смитом. Кто реально хотел бой — с теми мы и сделали. Со мной связывался мой юрист, мне сейчас ставят не очень удобные даты, потому что я не боксирую в Рамадан. После Рамадана мне нужно минимум два месяца для нормальной подготовки, но мне дают чуть меньше. Сейчас же обсуждается дата — 3 июня, кажется. Но я всё равно дал согласие. Если бой с Биволом — я буду драться. Это того стоит», — сказал Бетербиев в интервью «Спорт-экспрессу».