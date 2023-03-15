Майк Тайсон: укус Холифилда — это лучшее, что я делал в жизни
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу легендарный американец Майк Тайсон дал несколько свежих комментариев по поводу известного инцидента с укусом за ухо Эвандера Холифилда в 1997 году.
«Я расскажу вам кое-что очень смешное, и я не хочу, чтобы это выглядело как дурной тон. Но это лучшее, что я когда-либо делал, — укусил его за ухо.
Не то чтобы я хотел укусить его за ухо, но с точки зрения бизнеса. Да, так и было. Я никогда даже не думал об этом. Однако думаю о том, сколько денег я заработал. Смотрю через три или четыре года и думаю: «Ого, вот сколько я заработал?» Вот что делает это смешным для меня. Да, я укусил его за ухо, но я заработал деньги с этого. Так что я не могу корить себя за это», — приводит слова Тайсона Boxing Social.
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