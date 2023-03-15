Джастин Гэтжи показал актуальную форму перед боем с Физиевым. Фото

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг), американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи завершил подготовку к поединку с Рафаэлем Физиевым, который состоится на этих выходных в Лондоне, и похвастался актуальной физической формой.
«Неделя боя – это праздники. Мы готовы», – подписал спортсмен фото в социальных сетях.
Фото: из личного архива Джастина Гэтжи
Джастину Гэтжи 34 года. Боец дебютировал в сильнейшем промоушене мира в июле 2017 года, нокаутировав во втором раунде соотечественника Майкла Джонсона. Гэтжи дважды сражался за чемпионский титул: в октябре 2020 года он проиграл удушающим приёмом россиянину Хабибу Нурмагомедову, а в мае 2022 года уступил бразильцу Чарльзу Оливейре. Всего на счету американца в MMA 23 победы и четыре поражения.
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