Джастин Гэтжи показал актуальную форму перед боем с Физиевым. Фото

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг), американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи завершил подготовку к поединку с Рафаэлем Физиевым, который состоится на этих выходных в Лондоне, и похвастался актуальной физической формой.

«Неделя боя – это праздники. Мы готовы», – подписал спортсмен фото в социальных сетях.

Фото: из личного архива Джастина Гэтжи

Джастину Гэтжи 34 года. Боец дебютировал в сильнейшем промоушене мира в июле 2017 года, нокаутировав во втором раунде соотечественника Майкла Джонсона. Гэтжи дважды сражался за чемпионский титул: в октябре 2020 года он проиграл удушающим приёмом россиянину Хабибу Нурмагомедову, а в мае 2022 года уступил бразильцу Чарльзу Оливейре. Всего на счету американца в MMA 23 победы и четыре поражения.