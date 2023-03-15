Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Рафаэль Физиев — Джастин Гэтжи, UFC 286, чемпионский пояс Махачева, лёгкий вес UFC

«Я увидел минусы Ислама». Физиев — единственный, кому по силам разнести Махачева
Александр Фролов
Рафаэль Физиев — Джастин Гэтжи
Аудио-версия:
Комментарии
Рафаэль сделает из Гэтжи отбивную. А потом полетит за россиянином.

Главный промоушен мира продолжает кормить нас невероятно крутыми турнирами. Не успели мы отойти от яркого бойцовского вечера с участием Петра Яна и Александра Волкова, как на горизонте уже возник UFC 286. В главном бою лондонского турнира завершится трилогия Камару Усмана с Леоном Эдвардсом, но сейчас хочется обсудить второй по значимости поединок, где Джастин Гэтжи сойдётся с Рафаэлем Физиевым. И американца, скорее всего, ждёт разгром.

UFC 286: финал трилогии Усман — Эдвардс, Физиев рвётся на трон Махачева. LIVE UFC 286: финал трилогии Усман — Эдвардс, Физиев рвётся на трон Махачева. LIVE
Охота должна продолжаться. Предлагаем UFC крутые варианты для Махачева! Охота должна продолжаться. Предлагаем UFC крутые варианты для Махачева!
«Гэтжи, выбей из него арендную плату». Звезда UFC совсем обнаглел в Таиланде? «Гэтжи, выбей из него арендную плату». Звезда UFC совсем обнаглел в Таиланде?

Физиев — шикарный боец, идущий на серии из шести побед в промоушене. Парень с российскими и азербайджанскими корнями дебютировал в UFC с поражения от Магомеда Мустафаева, но потом начал буквально разрывать дивизион лёгкого веса. У Рафаэля невероятно красивая ударная техника: удары ногами с разворота, бэкфисты и быстрые серии стали визитной карточкой Атамана. Удары Физиева не только эффектные, но и мощные: две трети своих поединков он выиграл нокаутом.

Победа самбишеном у Рафаэля только одна, но это не значит, что у него плохая борьба. Атаман блестяще защищается от болевых и удушающих приёмов, здорово останавливает тейкдауны и всегда готов измотать соперника в партере. Раньше у Физиева были некоторые проблемы с выносливостью, теперь же боец готов работать три раунда в одном темпе. Больше пока и не требуется, ведь Рафаэль ещё не принимал участия в главных поединках вечера или чемпионских боях.

Чтобы стать полноценной звездой, Атаману нужно разбить Гэтжи. После чего Физиев приблизится к титульному бою с Исламом Махачевым. Для россиянина Рафаэль, пожалуй, самый опасный соперник в лёгком весе. Махачев спокойно переедет Порье и Гэтжи за счёт борьбы, помучается, но пройдёт Дариуша, а вот что делать с Физиевым? Азербайджано-российский спортсмен перебьёт Ислама в стойке, а в партере, возможно, найдёт способ защититься. Да и минусы у Махачева он уже нашёл.

Джастин Гэтжи

Джастин Гэтжи

Фото: Chris Unger/Getty Images

«Я увидел все его минусы, о которых думал. Его слабости, что он плохо делает в бою. Иногда я раньше смотрел на него: «О, он силен везде!» И в бою с Волкановски я увидел, что Ислам силён, но не везде», – рассказывал Физиев Submission Radio.

Впрочем, это дело будущего. Для начала Рафаэлю нужно пройти опытнейшего Гэтжи, а потом ситуация уже может измениться. Махачев готов перебраться в полусредний вес, Атаману могут дать ещё одного топового оппонента, чтобы подтвердить чемпионские амбиции. Но возможный поединок Физиева и Махачева точно получится невероятно интересным. Разные стили, прекрасные тренеры и вежливое отношение вне боя — что может быть лучше?

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023