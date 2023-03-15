«Я увидел минусы Ислама». Физиев — единственный, кому по силам разнести Махачева

Главный промоушен мира продолжает кормить нас невероятно крутыми турнирами. Не успели мы отойти от яркого бойцовского вечера с участием Петра Яна и Александра Волкова, как на горизонте уже возник UFC 286. В главном бою лондонского турнира завершится трилогия Камару Усмана с Леоном Эдвардсом, но сейчас хочется обсудить второй по значимости поединок, где Джастин Гэтжи сойдётся с Рафаэлем Физиевым. И американца, скорее всего, ждёт разгром.

Физиев — шикарный боец, идущий на серии из шести побед в промоушене. Парень с российскими и азербайджанскими корнями дебютировал в UFC с поражения от Магомеда Мустафаева, но потом начал буквально разрывать дивизион лёгкого веса. У Рафаэля невероятно красивая ударная техника: удары ногами с разворота, бэкфисты и быстрые серии стали визитной карточкой Атамана. Удары Физиева не только эффектные, но и мощные: две трети своих поединков он выиграл нокаутом.

Победа самбишеном у Рафаэля только одна, но это не значит, что у него плохая борьба. Атаман блестяще защищается от болевых и удушающих приёмов, здорово останавливает тейкдауны и всегда готов измотать соперника в партере. Раньше у Физиева были некоторые проблемы с выносливостью, теперь же боец готов работать три раунда в одном темпе. Больше пока и не требуется, ведь Рафаэль ещё не принимал участия в главных поединках вечера или чемпионских боях.

Чтобы стать полноценной звездой, Атаману нужно разбить Гэтжи. После чего Физиев приблизится к титульному бою с Исламом Махачевым. Для россиянина Рафаэль, пожалуй, самый опасный соперник в лёгком весе. Махачев спокойно переедет Порье и Гэтжи за счёт борьбы, помучается, но пройдёт Дариуша, а вот что делать с Физиевым? Азербайджано-российский спортсмен перебьёт Ислама в стойке, а в партере, возможно, найдёт способ защититься. Да и минусы у Махачева он уже нашёл.

Джастин Гэтжи Фото: Chris Unger/Getty Images

«Я увидел все его минусы, о которых думал. Его слабости, что он плохо делает в бою. Иногда я раньше смотрел на него: «О, он силен везде!» И в бою с Волкановски я увидел, что Ислам силён, но не везде», – рассказывал Физиев Submission Radio.

Впрочем, это дело будущего. Для начала Рафаэлю нужно пройти опытнейшего Гэтжи, а потом ситуация уже может измениться. Махачев готов перебраться в полусредний вес, Атаману могут дать ещё одного топового оппонента, чтобы подтвердить чемпионские амбиции. Но возможный поединок Физиева и Махачева точно получится невероятно интересным. Разные стили, прекрасные тренеры и вежливое отношение вне боя — что может быть лучше?