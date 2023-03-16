Польская боксёрша: мне жаль, что россиянок допустили к чемпионату мира с полным правом

Польская боксёрша Оливия Тоборек выразила возмущение тем, что российскую национальную команду допустили к чемпионату мира по боксу без каких-либо ограничений.

«Я очень жалею, что это произошло. Нет, я сожалею не о том, что мы бойкотируем турнир, а о том, что россиянки были допущены к нему с полным правом. У меня не было права голоса при принятии решения о бойкоте, но я считаю, что это правильно, поскольку другие страны, включая Украину, тоже так решили. Теперь всё позади. Нужно смотреть в будущее», — приводит слова Тоборек Wyborcza.pl.

Женский чемпионат мира по боксу проходит в столице Индии, Нью-Дели, с 15 по 31 марта. Ранее Нью-Дели дважды принимал турнир: в 2006 и 2018 годах.