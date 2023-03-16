Россиянка Анна Аэдма раздельным решением проиграла австралийке Сураки на ЧМ в Индии

Сегодня, 16 марта, состоялся первый соревновательный день женского чемпионата мира по боксу. Соревнования проходят в Нью-Дели (Индия).
Первой из россиянок на ринг в рамках 1/16 финала вышла Анна Аэдма (52 кг). Её соперницей была представительница Австралии Моник Сураки. Спортсменки провели напряжённый поединок, по итогам которого россиянка раздельным решением выиграла первый и третий раунд. Второй судьи отдали спортсменке из Австралии. В итоге раздельным решением судей победила австралийка.
«Сделала всё, что смогла. Нужно было работать увереннее. План был: не изменять себе, работать в своей манере. Но, к сожалению, этого не хватило для победы. Всем нашим девушкам, которые пока не вступили в борьбу, желаю только побед и самого наилучшего», — приводит слова Аэдмы пресс-служба Российской федерации бокса.
Женский чемпионат мира проходит с 15 по 31 марта. Сборнпя России принимает участие в турнире с национальной символикой.
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