Матыцин высказался об отношении к российскому флагу на мировых соревнованиях

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что появление флага страны на крупных спортивных мероприятиях должно быть «нормальным», и призвал международные федерации объединиться, чтобы спорт был «вне политики».
Матыцин беседовал с изданием insidethegames после посещения церемонии открытия женского чемпионата мира Международной боксерской ассоциации (IBA), где российским и белорусским спортсменам разрешено соревноваться без каких-либо ограничений на национальную символику.
«Я думаю, что для каждой страны важно представлять страну со всеми символами, включая флаг. Я думаю, что это должно быть нормально — это олимпийские ценности. Мы, конечно, против любой политизации и дискриминации.
Сегодня мы должны защитить Олимпийское движение от любого рода давления, чтобы защитить основные олимпийские ценности: спорт, единство, целостность и дружбу. Мы должны строить мосты, а не разрушать их», — сказал Матыцин.
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