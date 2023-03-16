Матыцин высказался об отношении к российскому флагу на мировых соревнованиях

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что появление флага страны на крупных спортивных мероприятиях должно быть «нормальным», и призвал международные федерации объединиться, чтобы спорт был «вне политики».

Матыцин беседовал с изданием insidethegames после посещения церемонии открытия женского чемпионата мира Международной боксерской ассоциации (IBA), где российским и белорусским спортсменам разрешено соревноваться без каких-либо ограничений на национальную символику.

«Я думаю, что для каждой страны важно представлять страну со всеми символами, включая флаг. Я думаю, что это должно быть нормально — это олимпийские ценности. Мы, конечно, против любой политизации и дискриминации.

Сегодня мы должны защитить Олимпийское движение от любого рода давления, чтобы защитить основные олимпийские ценности: спорт, единство, целостность и дружбу. Мы должны строить мосты, а не разрушать их», — сказал Матыцин.