Махачев показал, как боролся с Хабибом перед боем. Видео

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав архивную видеозапись. На ней демонстрируется, как Ислам проводил разминку со своим товарищем, бывшим чемпионом UFC в том же весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Лёгкая разминка когда-то, перед каким-то боем», — подписал видеозапись Махачев.

Ислам Махачев показал, как боролся с Хабибом Нурмагомедовым перед боем:

Исламу 31 год. Россиянин стал чемпионом промоушена Даны Уайта в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде представителя Бразилии Чарльза Оливейру. В общей сложности российский боец провёл 25 поединков в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.