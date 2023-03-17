«Добрые и вежливые люди, другой уровень». Хасбик поделился впечатлениями от США

Блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, в социальных сетях поделился впечатлениями от своего нахождения в Соединённых Штатах Америки.

«Просто люди знали бы, какие тут добрые и вежливые люди, просто это шок, как они здороваются, как они с людьми обращаются, это просто другой уровень. В Америке сначала спрашивают, потом всё делают. Прежде чем что-то делать, думают.

Ни один человек без спроса не подошёл ко мне, вот такие люди заслуживают уважения. Про своих ничего не хочу что-то писать тут, но для себя знаю, что как. Кто тут не был, не поймёт через интернет и так далее. Как они встречают уважительно людей — это отдельное искусство, кто был тут, поймёт», — написал блогер в социальных сетях.

Ранее знаменитый голливудский актёр Марк Уолберг разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав видео с Хасбиком.